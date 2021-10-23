Усик ответил Фьюри, который считает себя королем королей

Украинец не согласен с утопичной теорией британца.

Обладатель поясов IBF, WBO, IBO и WBA в хэвивейте украинец Александр Усик (19-0, 13 КО), который в прошлом месяце переиграл в 12-раундовом поединке Энтони Джошуа, уверен, что сможет перебоксировать и чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри (31- 0-1, 22 КО).

Александр Усик
Фото: thesun.co.uk
Александр Усик

"Я считаю Фьюри очень хорошим бойцом, хорошим спортсменом. Еще у него хорошо подвешен язык. Тайсон утверждает, что он король королей, но так думает только он. Вот что я могу сказать о нем", - цитирует украинца портал The Sun.

"Перед моим боем с Джошуа все говорили, что у меня нет ни единого шанса победить и побить Джошуа. Я слышал подобные вещи на протяжении всей своей жизни, но я способен победить Фьюри.

Я не хвастаюсь, что могу запросто наказать и побить любого боксера в мире. Я просто хожу в спортзал и выполняю свою работу: много тренируюсь, работаю и вкладываю в это все свои силы. И не пытаюсь представить себя королем Вселенной. Я делаю то, что должен. Концентрируюсь, сосредоточиваюсь и получаю результат в соответствии со своими усилиями", - отметил Усик.

В то же время, обладатель четырех чемпионских поясов не стал критиковать стиль ведения боя Фьюри.

"Я не могу много комментировать его стиль, потому что у каждого бойца он свой собственный. Думаю, главное, что его стиль приносит ему победы. Это главное. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но он успешный", - убежден Усик.

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