Еще одна европейская команда гарантировала себе путевку на ЧМ-2022

Компанию немцам составили датчане.

Еще одна европейская команда гарантировала себе путевку на ЧМ-2022
Йоахим Меле
Фото: Twitter

Накануне в европейском отборочном турнире Чемпионата мира-2022 прошел очередной тур, по итогам которого определилась еще одна команда, которая обеспечила себе путевку на следующий год в Катар.

Ею стала сборная Дании, которая в Копенгагене минимально обыграла австрийцев - 1:0.

За два тура до финиша квалификационного турнира датчане стали недосягаемыми для соперников по группе F.

Напомним, за день до этого гарантировала себе поездку в Катар сборная Германии.

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