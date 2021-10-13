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2021-10-13
Еще одна европейская команда гарантировала себе путевку на ЧМ-2022
Компанию немцам составили датчане.
Йоахим Меле
Фото: Twitter
Накануне в европейском отборочном турнире Чемпионата мира-2022 прошел очередной тур, по итогам которого определилась еще одна команда, которая обеспечила себе путевку на следующий год в Катар.
Ею стала сборная Дании, которая в Копенгагене минимально обыграла австрийцев - 1:0.
За два тура до финиша квалификационного турнира датчане стали недосягаемыми для соперников по группе F.
Напомним, за день до этого гарантировала себе поездку в Катар сборная Германии.