Это медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины, - Ленур Темиров о своей "бронзе" на ЧМ по борьбе

Фото: facebook Ленур Темиров

Накануне в столице Норвегии Осло завершился Чемпионат мира по спортивной борьбе.

Украинец Ленур Темиров завоевал "бронзу" в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг. Триумфатором стал иранец Мейс Далхани. В финале он поборол грузина Лери Абуладзе - 5:4.

Темиров прокомментировал "бронзу" ЧМ.

"Спасибо за поддержку! Эта медаль не только моя, эта медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины!" - написал борец на своей странице в Facebook.

Напомним, что Ленур по происхождению - крымский татарин.

Отметим, что ЧМ состоял из соревнований по женской борьбе вольного стиля, мужской борьбы вольного стиля и греко-римской борьбе у мужчин. В каждом виде борьбы медали были разыграны в десяти весовых категориях.