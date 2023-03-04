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2023-03-04
Українські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Українці здобули першу нагороду за довгий час.
Турнір проходить у Канаді© Спорт.ua
Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта здобули бронзу юніорського чемпіонату світу, який проходить у канадському місті Калгарі.
16-річна Сєрова та 19-річний Хобта отримали позначку 100.92 бали у довільній програмі, а за коротку програму вони отримали 58,47 бала. Українська пара поступилася лише дуетам з Австралії та США,
Зазначимо, що в попередній раз у цій дисципліні Україна була на п'єдесталі пошани на чемпіонаті світу 2000 року.
Крім того, ця нагорода стала для України першою за 8 років на чемпіонатах світу з фігурного катання.
Олексій Леонічев, ZN.ua