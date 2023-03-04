Українські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світу

Українці здобули першу нагороду за довгий час.

Українські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Турнір проходить у Канаді
© Спорт.ua

Українські фігуристи Віолетта Сєрова та Іван Хобта здобули бронзу юніорського чемпіонату світу, який проходить у канадському місті Калгарі.

16-річна Сєрова та 19-річний Хобта отримали позначку 100.92 бали у довільній програмі, а за коротку програму вони отримали 58,47 бала. Українська пара поступилася лише дуетам з Австралії та США,

Зазначимо, що в попередній раз у цій дисципліні Україна була на п'єдесталі пошани на чемпіонаті світу 2000 року.

Крім того, ця нагорода стала для України першою за 8 років на чемпіонатах світу з фігурного катання.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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