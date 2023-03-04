Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи-2023 з легкої атлетики

Змагання відбуваються у приміщенні.

Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи-2023 з легкої атлетики
Кокошко посів третє місце
© НОК України

Українець Роман Кокошко завоював бронзу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні у штовханні ядра.

У турецькому Стамбулі Кокошко штовхнув ядро на 21,84 м, встановивши новий національний рекорд України.

Українець поступився лише чеському та італійському спортсменам. Для 26-річного Кокошка це дебютний чемпіонат Європи та перший фінал для України у цій дисципліні з 2000 року.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні пройде у Туреччині до 5 березня, а Україну на змаганнях представляють 10 спортсменів – це найменша заявка в історії України на чемпіонатах Європи.

За медалі на турнірі боротимуться Ярослава Магучих (стрибки у висоту), Катерина Табашник (стрибки у висоту), Юлія Левченко (стрибки у висоту), Яна Гладійчук (стрибки з жердиною), Юлія Лобан (п'ятиборство), Ганна Плотіціна (біг на 60) метрів з бар'єрами), Андрій Проценко (стрибки у висоту), Вадим Кравчук (стрибки у висоту), Станіслав Коваленко (біг на 60 метрів) та Роман Кокошко (штовхання ядра).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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