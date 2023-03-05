Українська фехтувальниця Харлан виграла першу медаль Кубка світу з 2019 року

Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула срібну медаль на етапі Кубка світу у столиці Греції Афінах.

Українка на шляху до фіналу здолала італійку Елоїзу Пассаро (15:9), представницю Угорщини Лізу Пустай (15:4), а також місцеву фехтувальницю Теодору Гунтуру (15:14).

У вирішальному поєдинку Харлан зустрічалася із Шугар Баттай із Угорщини та зазнала поразки з рахунком 14:15, завоювавши срібну нагороду.

Для українки це перша медаль на етапах Кубка світу з 2019 року. Загалом на рахунку фехтувальниці тепер 29 медалей у рамках турніру.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008, а також срібною в Ріо-2016, але в командній шаблі. В індивідуальному турнірі на її рахунку бронзові медалі Лондона-2012 та Ріо-2016.