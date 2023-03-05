Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Збірна України стала найкращою командою на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Досі (Катар).

Українці вибороли чотири медалі – два золота та два срібла.

Відразу дві медалі в активі 15-річної Анни Лащевської, яка вперше виступила на такому рівні. У вправах на різновисоких брусах українка виграла золоту нагороду, а також срібну медаль на колоді.

Ще одне золото в активі Іллі Ковтуна у вправах на брусах. Срібло в опорному стрибку також виграв Ігор Радівілов.

У медальному заліку турніру Україна посіла перше місце. До топ-3 увійшли збірні Японії (1 золото, 2 срібла) та Філіппін (1 золото, 1 срібло, 1 бронза).