Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Українці вибороли чотири медалі.

Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Лащевська яскраво дебютувала на Кубку світу
© FIG

Збірна України стала найкращою командою на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики у Досі (Катар).

Українці вибороли чотири медалі – два золота та два срібла.

Відразу дві медалі в активі 15-річної Анни Лащевської, яка вперше виступила на такому рівні. У вправах на різновисоких брусах українка виграла золоту нагороду, а також срібну медаль на колоді.

Ще одне золото в активі Іллі Ковтуна у вправах на брусах. Срібло в опорному стрибку також виграв Ігор Радівілов.

У медальному заліку турніру Україна посіла перше місце. До топ-3 увійшли збірні Японії (1 золото, 2 срібла) та Філіппін (1 золото, 1 срібло, 1 бронза).


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року"Манчестер Юнайтед" виграв перший трофей із 2017 року
Брат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогераБрат Тайсона Ф'юрі виграв бій у боксера-відеооблогера
Український футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка КіпруУкраїнський футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка Кіпру
Український "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболуУкраїнський "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболу
Став відомий тренерський штаб Ротаня у збірній УкраїниСтав відомий тренерський штаб Ротаня у збірній України
Блок рекламы


Похожие новости
Українець Котовський виграв золото на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатикиУкраїнець Котовський виграв золото на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатики
Українська фехтувальниця Харлан виграла першу медаль Кубка світу з 2019 рокуУкраїнська фехтувальниця Харлан виграла першу медаль Кубка світу з 2019 року
Українська легкоатлетка Магучіх виграла чемпіонат ЄвропиУкраїнська легкоатлетка Магучіх виграла чемпіонат Європи
Чоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренераЧоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера
Російські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у ХерсоніРосійські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у Херсоні
На війні проти російських окупантів загинув переможець Кубка світу з кікбоксингуНа війні проти російських окупантів загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу
Українські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світуУкраїнські фігуристи вибороли історичну медаль на юніорському чемпіонаті світу
Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусівМіжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусів
Чемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до УкраїниЧемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до України
Український футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка КіпруУкраїнський футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка Кіпру
Последние новости
Подгружаем последние новости