Фьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасности

Накануне боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоялась заключительная пресс-конференция боксеров.

Однако мероприятие прошло без традиционной дуэли взглядов, которую запретил проводить промоутер чемпиона Боб Арум.

Глава Top Rank обвинил ведущую телеканала FOX Кейт Абдо в том, что она специально нагнетала атмосферу во время пресс-конференции и провоцировала боксеров столкнуться еще в ринге.

"Если бы состоялась дуэль взглядов, они бы начали толкать друг друга. На сцене не было охраны, а эта ведущая их подстрекала. Поскольку она была с FOX, она была полностью предвзятой.

Кто бы их остановил? Они эмоциональны, они бойцы, они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говоря плохие вещи, но это приемлемо. Слова не наносят никакого вреда. Но теперь вы сводите их вместе, как если бы они были злыми собаками, и хотите, чтобы они что-то устроил ", - цитирует Арума Boxingnews24.

"Мы сказали: "Никакой битвы взглядов". А что она говорит? "Теперь мы собираемся провести дуэль взглядов". Да иди она... и FOX пусть идет. Битвы взглядов не было, и мы спасли бой", - отметил промоутер.