Фьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасности

Это могло обернуться побоищем.

Фьюри и Уайлдеру запретили проводить финальную дуэль взглядов из-за опасности
Боб Арум
Фото: mediaboxing.com

Накануне боя между обладателем титула WBC в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером состоялась заключительная пресс-конференция боксеров.

Однако мероприятие прошло без традиционной дуэли взглядов, которую запретил проводить промоутер чемпиона Боб Арум.

Глава Top Rank обвинил ведущую телеканала FOX Кейт Абдо в том, что она специально нагнетала атмосферу во время пресс-конференции и провоцировала боксеров столкнуться еще в ринге.

"Если бы состоялась дуэль взглядов, они бы начали толкать друг друга. На сцене не было охраны, а эта ведущая их подстрекала. Поскольку она была с FOX, она была полностью предвзятой.

Кто бы их остановил? Они эмоциональны, они бойцы, они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говоря плохие вещи, но это приемлемо. Слова не наносят никакого вреда. Но теперь вы сводите их вместе, как если бы они были злыми собаками, и хотите, чтобы они что-то устроил ", - цитирует Арума Boxingnews24.

"Мы сказали: "Никакой битвы взглядов". А что она говорит? "Теперь мы собираемся провести дуэль взглядов". Да иди она... и FOX пусть идет. Битвы взглядов не было, и мы спасли бой", - отметил промоутер.

Bob Arum would not let Tyson Fury and Deontay Wilder face off.#FuryWilder3 pic.twitter.com/2zLlQngicx

— Greg Rosenstein (@grosenstein) October 6, 2021

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