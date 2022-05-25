УАФ готовит иск против РоSSии из-за разрушенной футбольной инфраструктуры

Украина будет требовать компенсации от агрессора.

УАФ готовит иск против РоSSии из-за разрушенной футбольной инфраструктуры
УАФ обратится в Европейский суд по правам человека
© УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) готовит иск против РоSSии с требованием возместить убытки из-за разрушенной футбольной инфраструктуры во время военного вторжения, сообщает "Футбол NEWS".

Ожидается, что иск будет подан в Европейский суд по правам человека.

"Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к РоSSийской Федерации за ущерб, нанесенный войной нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию по отношению к РФ и убыткам, которые нанесла война украинскому футболу", - сказал президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, футбольный сезон в Украине не был доигран из-за военного вторжения РоSSии. При этом оккупанты повредили и разрушили многие футбольные объекты. Один из крупнейших - стадион "Десны" в Чернигове, который был разбомблен ракетами.


Данил Слесь, ZN.ua

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