Организаторы Ролан Гаррос запретили участникам из РФ и Беларуси публично поддерживать войну в Украине

Спортсмены из двух стран будут выступать под нейтральным флагом, информирует ZN.ua.

Организаторы Ролан Гаррос запретили участникам из РФ и Беларуси публично поддерживать войну в Украине
Моресмо предупредила теннисистов из РФ и Беларуси
© twitter.com/rolandgarros

Теннисисты из РоSSии и Беларуси смогут сыграть на Открытом чемпионате Франции по теннису, но с рядом условий.

Директор турнира Амели Моресмо отметила, что речь идет о нейтральном статусе игроков из страны-агрессора и ее партнера, а также запрете поддерживать действия руководства РФ.

"Это сложный вопрос, здесь нет справедливого решения. Мы придерживаемся позиции европейских правительств, которые еще в марте решили отстранить сборные РоSSии и Беларуси. Но это не касается спортсменов, пока они продолжают играть под нейтральным флагом. Мы будем придирчиво следить за этим.

Если кто-нибудь из них будет делать пропутинские заявления в СМИ, то обязательно последуют санкции", - цитирует Моресмо tennismajors.com.

Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.


Данил Слесь, ZN.ua

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