Организаторы Ролан Гаррос запретили участникам из РФ и Беларуси публично поддерживать войну в Украине

Теннисисты из РоSSии и Беларуси смогут сыграть на Открытом чемпионате Франции по теннису, но с рядом условий.

Директор турнира Амели Моресмо отметила, что речь идет о нейтральном статусе игроков из страны-агрессора и ее партнера, а также запрете поддерживать действия руководства РФ .

"Это сложный вопрос, здесь нет справедливого решения. Мы придерживаемся позиции европейских правительств, которые еще в марте решили отстранить сборные РоSSии и Беларуси. Но это не касается спортсменов, пока они продолжают играть под нейтральным флагом. Мы будем придирчиво следить за этим.

Если кто-нибудь из них будет делать пропутинские заявления в СМИ , то обязательно последуют санкции", - цитирует Моресмо tennismajors.com .

Ролан Гаррос пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.