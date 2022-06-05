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2022-06-05
Надаль стал 14-кратным чемпионом Ролан Гаррос
Испанец одержал победу в финале турнира.
Надаль - самый возрастной чемпион в истории Ролан Гаррос© rolandgarros.com
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в финале мужского одиночного разряда Ролан Гаррос.
В решающем поединке Надаль, который является пятой ракеткой мира, встречался с норвежцем Каспером Руудом (восьмой номер рейтинга ATP).
Матч длился 2 часа 30 минут и завершился уверенной победой испанца в трех сетах - 6:3, 6:3, 6:0. Будущий чемпион 1 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов.
Для Рафаэля Надаля это уже 14-й титул на Открытом чемпионате Франции и рекордный 22-й трофей на турнирах "Большого шлема". При этом Надаль в 36 лет стал самым возрастным чемпионом в истории Ролан Гаррос. Для 23-летнего Рууда это был дебютный финал на ТБШ.
Данил Слесь, ZN.ua