Надаль стал 14-кратным чемпионом Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в финале мужского одиночного разряда Ролан Гаррос.

В решающем поединке Надаль, который является пятой ракеткой мира, встречался с норвежцем Каспером Руудом (восьмой номер рейтинга ATP).

Матч длился 2 часа 30 минут и завершился уверенной победой испанца в трех сетах - 6:3, 6:3, 6:0. Будущий чемпион 1 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 8 из 16 брейк-пойнтов.

Для Рафаэля Надаля это уже 14-й титул на Открытом чемпионате Франции и рекордный 22-й трофей на турнирах "Большого шлема". При этом Надаль в 36 лет стал самым возрастным чемпионом в истории Ролан Гаррос. Для 23-летнего Рууда это был дебютный финал на ТБШ.