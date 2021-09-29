Джошуа активировал пункт контракта о реванше с Усиком

Ждем боя в феврале.

Джошуа активировал пункт контракта о реванше с Усиком
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: ringside24.com

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что Энтони Джошуа уже активировал опцию реванша с украинцем.

По его словам, второй поединок, скорее всего, состоится в феврале-марте следующего года.

"Реванш был прописан в контракте, он уже активирован, в принципе, стороной Джошуа. Но я помню, как мы обсуждали с Александром вопрос реванша - он не расстроился, наоборот, обрадовался. Сказал: "побью Антоху дважды". У нас есть ограничение по времени, в рамках которого должен состояться реванш, и те даты, которые Гирн (промоутер Джошуа, - LB.ua) примерно объявил на пресс-конференции (февраль-март), - это действительно так", - заявил Красюк YouTube-каналу USYK17.

"Зима, "Олимпийский" (НСК, - LB.ua), февраль - может, если бы было 20, было бы комфортно. Я вспоминаю первый поединок Усика на стадионе "Арена Львов", октябрь, и температурка там была ну такая - + 5. Возле ринга было сидеть некомфортно. Мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Сделаем все, что от нас зависит, для популяризации такого вида спорта", - отметил промоутер.

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