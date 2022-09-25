Британський боксер переміг нокаутом і став претендентом на бій з Усиком

Джо Джойс розібрався з Джозефом Паркером.

Британський боксер переміг нокаутом і став претендентом на бій з Усиком
Джойс переміг нокаутом
© Boxingscene

Британський боксер Джо Джойс здобув перемогу над колишнім чемпіоном світу з Нової Зеландії Джозефом Паркером.

Вечір боксу відбувся у Манчестері.

Джойс у всіх раундах виглядав сильнішим за свого опонента, а в 11-й трихвилинці відправив Паркера в нокаут.

Відео нокауту

Джо Джойс завоював у цьому бою титул тимчасового чемпіона за версією WBO і став претендентом на повноцінний чемпіонський пояс організації у надважкій вазі, яким володіє українець Олександр Усик.

Загалом на рахунку британського боксера нуль поразок та вже 15 перемог, з яких 14 були нокаутами.

Варто зазначити, що Джойс та Усик вже зустрічалися на рингу у напівпрофесійній Всесвітній серії боксу (WSB) у 2013-му році. Тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів.


Данило Слесь, ZN.ua





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