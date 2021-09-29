Темнокожий хоккеист «Донбасса» выдвинул УХЛ ультиматум из-за расистского скандала

Джейлен Смерек требует исключить Андрея Денискина из лиги.

Темнокожий хоккеист «Донбасса» выдвинул УХЛ ультиматум из-за расистского скандала
Джейлен Смерек
Фото: ХК "Донбас"

Темнокожий защитник "Донбасса" Джейлен Смерек опубликовал заявление в соцсетях по итогам инцидента с форвардом "Кременчуга" Андреем Денискиным в матче 4-го тура Украинской хоккейной лиги.

Напомним, во втором периоде Денискин изобразил руками Смерека, как он поедает банан.

Американский легионер отказался выходить на лед, пока Денискин не будет отстранен от участия в чемпионате.

"Сначала я просто хочу поблагодарить всех в мире и в хоккейном сообществе, а также моим друзьям, семье и всем моим предыдущим товарищам по команде в течение всей моей карьеры, которые обращались ко мне, публиковали, делились или даже просто лайкали это видео, чтобы показать свою поддержку", - написал Смерек на своей странице в fecebook.

"Я также хотел бы поблагодарить "Донбасу" за все, что они сделали для меня, и за поддержку, которую сообщество "Донбасса" предоставило мне с момента этого инцидента. Эти ситуации очень тяжелые, и я твердо верю в то, что нужно отстаивать свою правоту.

Я много думал о том, что будет дальше в моей карьере, но в данный момент я решил, что возьму личной отпуск в "Донбассе" и не буду играть, пока Андрей Денискин не будет отстранен и исключен из чемпионата", - заявил американский хоккеист.

Добавим, что за расистский жест Денискин получил дисциплинарный штраф и был удален с площадки до конца игры. Против форварда "Кременчуга" открыто дисциплинарное производство.

В то же время Денискин в эксклюзивном интервью пресс-службе УХЛ рассказал о случае на площадке во время матча, а также извинился.

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