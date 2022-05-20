Легендарный чешский хоккеист встретился с украинцами и поддержал вступление Украины в ЕС

Знаменитый чешский хоккеист Доминик Гашек провел встречу с украинцами в Праге, сообщает Федерация хоккея Украины .

Мероприятие входило в программу вступления Украины в Европейский союз.

На встрече присутствовали заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, исполнительный директор ФХУ Александа Славицкая, а также юные украинские хоккеисты, которые были вынуждены бежать от военной агрессии РоSSии.

Гашек поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз , а также пообщался с детьми и рассказал им о своем карьерном пути. Экс-хоккеист отметил, что готов помогать молодым игрокам развиваться в чешских тренировочных лагерях и способствовать возрождению украинского хоккея после войны. При этом он отметил необходимость тотального отстранения роSSийских спортсменов от всех международных соревнований.