Легендарный чешский хоккеист встретился с украинцами и поддержал вступление Украины в ЕС

Доминик Гашек пообщался с юными спортсменами, которые были вынуждены бежать от войны, информирует ZN.ua.

Легендарный чешский хоккеист встретился с украинцами и поддержал вступление Украины в ЕС
Гашек встретился с украинцами в Праге
© ФХУ

Знаменитый чешский хоккеист Доминик Гашек провел встречу с украинцами в Праге, сообщает Федерация хоккея Украины.

Мероприятие входило в программу вступления Украины в Европейский союз.

На встрече присутствовали заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, исполнительный директор ФХУ Александа Славицкая, а также юные украинские хоккеисты, которые были вынуждены бежать от военной агрессии РоSSии.

Гашек поддержал стремление Украины вступить в Евросоюз, а также пообщался с детьми и рассказал им о своем карьерном пути. Экс-хоккеист отметил, что готов помогать молодым игрокам развиваться в чешских тренировочных лагерях и способствовать возрождению украинского хоккея после войны. При этом он отметил необходимость тотального отстранения роSSийских спортсменов от всех международных соревнований.

Доминик Гашек по прозвищу Доминатор выступал на позиции вратаря. Он является олимпийским чемпионом Нагано-1998, а также двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз".


Данил Слесь, ZN.ua

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