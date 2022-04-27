Латвийский спортсмен Путинс решил сменить фамилию из-за Путина

Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить фамилию из-за военного вторжения РоSSии в Украину по приказу президента РФ Владимира Путина, передает Delfi Sports .

"Остались формальности. Обязан был сделать это, потому что не хочу, чтобы в будущем мое имя или имена моих детей ассоциировались с военным преступником.

Произошла оккупация. РоSSия вторглась в Украину, а это большое преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо развязывать войну в Европе сегодня", - сказал спортсмен.

27-летний Кристенс Путинс завершил карьеру после сезона-2019/20. В Facebook он подписан как Кристенс Роди.