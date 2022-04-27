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2022-04-27
Латвийский спортсмен Путинс решил сменить фамилию из-за Путина
Бывший саночник назвал действия РоSSии преступлением.
Путинс уже завершил карьеру© DELFI
Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить фамилию из-за военного вторжения РоSSии в Украину по приказу президента РФ Владимира Путина, передает
"Остались формальности. Обязан был сделать это, потому что не хочу, чтобы в будущем мое имя или имена моих детей ассоциировались с военным преступником.
Произошла оккупация. РоSSия вторглась в Украину, а это большое преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо развязывать войну в Европе сегодня", - сказал спортсмен.
27-летний Кристенс Путинс завершил карьеру после сезона-2019/20. В Facebook он подписан как Кристенс Роди.
Данил Слесь, ZN.ua