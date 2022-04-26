В Германии не включили гимн футбольного клуба из-за его схожести с гимном РоSSии
На трибунах присутствовали украинские беженцы.
"РБ Лейпциг" не включил гимн "Униона" перед очным матчем команд в 31-м туре немецкой Бундеслиги.
"Быки имеют традицию включать гимн гостевой команды перед матчами, но в этот раз ее не сдержали. В клубе объяснили, что не захотели включать гимн "Униона", потому что его мелодия похожа на гимн РоSSии.
"Мы пригласили на этот матч 600 беженцев из Украины", - сказал представитель "РБ Лейпцига".
Перед началом встречи с ними поздоровался диктор стадиона, а также продублировали слова на украинском языке.
Гимн "Униона" можно послушать
Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.