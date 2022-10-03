"Паспорт знищив": новачок українського футбольного клубу відмовився від громадянства Росії

Новачок футбольного клубу "Полтава" Сергій Каретник відмовився від російського громадянства після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

Про це 27-річний футболіст повідомив у інтерв'ю прес-службі клубу.

"Після початку повномасштабної війни я написав заяву (про вихід з громадянства – прим.), а паспорт знищив. До речі, викликали мене в поліцію в Лубнах. Мене перевіряли. Вивчали мій телефон, всі переписки в ньому. Але мені приховувати не було чого. Думаю, я не єдиний, хто через це пройшов.

Чому прийняв громадянство РФ ? Розумієте, тоді, коли я його отримував, це було потрібно для футболу. Мені тоді було лише 17 років, багатьох речей я не розумів. Питання російського громадянства було більше не моїм рішенням, а людей, які займалися моїм поступом. Я ніколи не писав відмову від українського громадянства. Я українець і таким залишусь", – сказав Каретник.

Футболіст зазначив, що підтримує ЗСУ:

"Звичайно, допомагаю, як будь-який нормальний громадянин України. Адже, як я вже писав на сторінці в Instagram, завдяки ЗСУ ми можемо жити тут, у Полтаві чи інших регіонах України та займатися футболом. Взагалі моя родина (тато, мама, сестра) ніколи не залишалися осторонь.

Ми й донатили на різні благодійні фонди, долучилися до збору на народний байрактар та допомагали переселенцям із тимчасово окупованих територій речами. Тільки допомагаючи армії та волонтерам усіма можливими способами Україна зможе здобути перемогу у цій війні".