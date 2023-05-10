До складу збірної України з волейболу включили гравця, який виступав у РФ

Спортсмен потрапив до заявки команди.

Даніїл Пивоваренко увійшов до розширеного складу збірної України з волейболу на матчі Золотої Євроліги, інформує ZN.ua.

До складу збірної України з волейболу включили гравця, який виступав у РФ
Відбірковий раунд турніру триватиме з 27 травня до 18 червня
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Зазначимо, що з 2021 року 19-річний Даніїл виступав за молодіжку новосибірського "Локомотива" та грав там після 24 лютого 2022 року.

Останні матчі відбулися у березні 2022-го, а його "Локомотив" став бронзовим призером Молодіжної ліги Росії 2022 року.

Пивоваренко був присутній на церемонії нагородження призерів чемпіонату, а пізніше перейшов до іспанського клубу "Ріо Дуеро".

На груповому етапі Золотої Євроліги збірна України зіграє проти Бельгії, Хорватії та Північної Македонії.

Нагадаємо, що у 2017 році Україна стала переможцем Золотої Євроліги, а через чотири роки команда грала у фіналі турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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