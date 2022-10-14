На Філіппінах блискавка потрапила у арбітра прямо під час футбольного матчу в одному із нижчих дивізіонів.

Постраждалим виявився арбітр Чарлі Пенс. На щастя, судді вчасно надали медичну допомогу та стабілізували стан рефері.

"Раптом я втратив рівновагу, впав і відчув тепло в тілі. Я добре відновлююся. Щасливий, що вижив. Блискавка могла вбити мене на місці. Незабаром повністю одужаю. Я виконаю свій обов'язок арбітра і закінчу цю гру", - повідомив Пенс.

Філіппіни – острівна держава у Південно-Східній Азії. Населення складає 100 981 437 осіб.

Столиця - Маніла, найбільше місто - Кесон-Сіті. Філіппіни розташовані в західній частині Тихого океану між Індонезією і Тайванем і включають 7107 островів.