Польский клуб выгнал из команды всех роSSийских и белорусских хоккеистов

В команде отказались от игроков из стран-агрессоров.

Польский клуб выгнал из команды всех роSSийских и белорусских хоккеистов
"Энергия" не хочет иметь ничего общего с хоккеистами из РФ и Беларуси
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Польский хоккейный клуб "Энергия" прекратил сотрудничество с роSSийскими и белорусскими игроками.

"В нынешней ситуации у нас нет выбора. Это было бы проявлением своего рода эгоизма. Мы должны смотреть шире на реалии, в которых функционирует клуб. Кроме морального аспекта, есть и элемент восприятия клуба спонсорами и болельщиками.

Поэтому сегодня такое решение. Мы набираем игроков, присутствие которых в команде не вызывает никаких сомнений, а также не вызывает дополнительных проблем", – заявил президент "Энергии" Богдан Розвадовски.

Отмечается, что в этом сезоне за "Энергию" выступали семь россиян и три белоруса.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого роSSийский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Практически не осталось федераций, которые не исключили россиян из своих соревнований.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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