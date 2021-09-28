Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри

Отдых чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика был недолгим.

По возвращении на родину Александр начал тренировки.

На одном из занятий он встретился с "почетным" и "вечным" чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также мэром Киева Виталием Кличко.

При этом Кличко напомнил соотечественнику, что Украине не хватает еще пояса WBC, которым владеет Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO), и предложил свою помощь в осуществлении этого плана.

Кличко: Все пояса нужно обратно в Украину.

Усик: Помощь ваша нужна, он очень большой. Надо как-то вдвоем его.

Кличко: Нет, я пас (смеется) ...

Усик: Ну, просто там, рядом: "Саня, давай". А я уже ...

Кличко: Ты имеешь в виду Фьюри?

Усик: Ну да.

Кличко: А, ну хорошо. Я придержу его, пока ты будешь его бить.

Напомним, Виталий Кличко провел в профессиональной карьере 47 боев, в которых одержал 45 побед (41 нокаутом) и потерпел два поражения (от американца Криса Берда и британца Леннокса Льюиса).

Завершил профессиональную карьеру 8 сентября 2012 года после 9-й (добровольной) защиты титула чемпиона WBC.