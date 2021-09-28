Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри

Александр уже возобновил тренировки.

Виталий Кличко готов предоставить Усику оригинальную помощь в его потенциальном бое с Фьюри
Фото: Макс Левин

Отдых чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика был недолгим.

По возвращении на родину Александр начал тренировки.

На одном из занятий он встретился с "почетным" и "вечным" чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, а также мэром Киева Виталием Кличко.

При этом Кличко напомнил соотечественнику, что Украине не хватает еще пояса WBC, которым владеет Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO), и предложил свою помощь в осуществлении этого плана.

Кличко: Все пояса нужно обратно в Украину.

Усик: Помощь ваша нужна, он очень большой. Надо как-то вдвоем его.

Кличко: Нет, я пас (смеется) ...

Усик: Ну, просто там, рядом: "Саня, давай". А я уже ...

Кличко: Ты имеешь в виду Фьюри?

Усик: Ну да.

Кличко: А, ну хорошо. Я придержу его, пока ты будешь его бить.

Напомним, Виталий Кличко провел в профессиональной карьере 47 боев, в которых одержал 45 побед (41 нокаутом) и потерпел два поражения (от американца Криса Берда и британца Леннокса Льюиса).

Завершил профессиональную карьеру 8 сентября 2012 года после 9-й (добровольной) защиты титула чемпиона WBC.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языкеНа пресс-конференции перед боем с Джошуа Усик отвечал на все вопросы на украинском языке
На взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммовНа взвешивании Джошуа превзошел Усика на 9 килограммов
Усик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядовУсик и Джошуа провели итоговую дуэль взглядов
Самая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замужСамая сильная украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла замуж
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Блок рекламы


Похожие новости
Дубайские инвесторы готовы выкупить долг "Барселоны" в размере €1,5 млрдДубайские инвесторы готовы выкупить долг "Барселоны" в размере €1,5 млрд
Владимир Кличко прокомментировал победу Усика. Владимир Кличко прокомментировал победу Усика.
Судьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалосьСудьи не дали Усику возможности добить Джошуа, дав гонг на 6 секунд раньше, чем предполагалось
Виталий Кличко лично поддержит Усика в ЛондонеВиталий Кличко лично поддержит Усика в Лондоне
Кличко отказался помогать Усику в подготовке к бою с ДжошуаКличко отказался помогать Усику в подготовке к бою с Джошуа
Виталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. ФутболВиталий Кличко с легендами "Реала" и "Динамо" открыл в Киеве очередную школу испанского гранда. Футбол
Украинский призер Олимпиады-2020 по каратэ рассказал, за сколько готов продать медальУкраинский призер Олимпиады-2020 по каратэ рассказал, за сколько готов продать медаль
Причина срыва чемпионского боя Фьюри - Уайлдер - не коронавирус, - ГирнПричина срыва чемпионского боя Фьюри - Уайлдер - не коронавирус, - Гирн
Кличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игреКличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игре
Промоутер Усика прокомментировал решение арбитража обязать Фьюри провести третий бой против Уайлдера до сентябряПромоутер Усика прокомментировал решение арбитража обязать Фьюри провести третий бой против Уайлдера до сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости