"Інакше бою не буде": Ф'юрі висунув фінансові вимоги Усику

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) оголосив фінансові умови, з виконанням яких він готовий провести бій проти українського чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) ).

Британець висловив свою позицію у сторіс Instagram.

"Я чув ці розмови, що вони хочуть 50% гонорару за бій, що Тайсон жадібний. Я вважаю, що ти, Усик, і твоя команда заслуговують на 30%. Погоджуйтесь, інакше бою не буде.

Якщо не погодишся, то боксуватимеш проти Даніеля Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Для реальних грошей ти маєш битися з Циганським королем. Щодня, доки ви возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитеся, то залишиться Дюбуа. Час іде, боягузи", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, переможець бою Усик - Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.