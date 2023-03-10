"Інакше бою не буде": Ф'юрі висунув фінансові вимоги Усику

Британець хоче отримати 70% призових за бій.

Ф'юрі назвав свої умови
© Boxingscene

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) оголосив фінансові умови, з виконанням яких він готовий провести бій проти українського чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО) ).

Британець висловив свою позицію у сторіс Instagram.

"Я чув ці розмови, що вони хочуть 50% гонорару за бій, що Тайсон жадібний. Я вважаю, що ти, Усик, і твоя команда заслуговують на 30%. Погоджуйтесь, інакше бою не буде.

Якщо не погодишся, то боксуватимеш проти Даніеля Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Для реальних грошей ти маєш битися з Циганським королем. Щодня, доки ви возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитеся, то залишиться Дюбуа. Час іде, боягузи", – заявив Ф'юрі.

Нагадаємо, переможець бою Усик - Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою
Зінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчуЗінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчу
Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два рокиМіжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки
Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусівМіжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусів
Блок рекламы


Похожие новости
"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу
На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІНа "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ
Усику призначили обов'язкового претендента на один із титулівУсику призначили обов'язкового претендента на один із титулів
Джошуа висловив повагу Усику за повернення в Україну після початку повномасштабного вторгнення РосіїДжошуа висловив повагу Усику за повернення в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії
"Шахтар" вимагатиме від ФІФА компенсувати фінансові витрати через війну"Шахтар" вимагатиме від ФІФА компенсувати фінансові витрати через війну
Більшість військових говорили Усику їхати і битися з Джошуа – промоутерБільшість військових говорили Усику їхати і битися з Джошуа – промоутер
Усику наконец-то доставили чемпионский пояс WBAУсику наконец-то доставили чемпионский пояс WBA
Миколенко лично презентовал Усику футболку "Эвертона"Миколенко лично презентовал Усику футболку "Эвертона"
Промоутер Джошуа и Уайта сообщил, что его клиенты готовы предоставить возможность Усику и Фьюри провести поединокПромоутер Джошуа и Уайта сообщил, что его клиенты готовы предоставить возможность Усику и Фьюри провести поединок
Кличко подарил Усику чемпионский пояс WBC
Последние новости
Подгружаем последние новости