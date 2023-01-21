"Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації керівництва клубу

Італійський футбольний клуб "Ювентус" отримав покарання за фінансові махінації колишнього керівництва клубу.

Як повідомив сайт Джанлукі ді Марціо, Федеральний суд задовольнив клопотання прокуратури та відкрив спортивне провадження проти клубу.

Туринці покарані зняттям 15 очок у турнірній таблиці Серії А. Крім того, суд підтримав вимогу прокурора щодо дискваліфікації окремих осіб.

Колишній спортивний директор "Юве" Фабіо Паратічі отримав відсторонення на 2,5 роки, експрезидент клубу Андреа Аньєллі та екс-генереальний директор Мауріціо Аррівабене дискваліфіковані на два роки, а колишній віцепрезидент Павел Недвед – на вісім місяців.

Діючого спортивного директора "Ювентуса" Федеріко Черубіні відсторонено на рік та 4 місяці.

Клуб вже виступив із офіційною заявою та поінформував про плани подати апеляцію на це рішення.

Після зняття очок "Ювентус" перебуває на 10-му місці у турнірній таблиці Серії А.

Нагадаємо, в листопаді минулого року рада директорів на чолі з президентом клубу подала у відставку на тлі збитків та розслідування прокуратури Туріна.

За інформацією італійських ЗМІ, у клубі за допомогою хибних даних стосовно зарплат та вартості футболістів у рамках обмінів коригували бюджет. Також "Юве" нібито мав домовленість із футболістами щодо фінансових виплат під час пандемії, які не були задокументовані.