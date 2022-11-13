Усику призначили обов'язкового претендента на один із титулів

У майбутньому українець може зустрітися з боксером із Хорватії, інформує ZN.ua.

Усику призначили обов'язкового претендента на один із титулів
Хргович є претендентом на титул IBF
© Boxingscene

Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав обов'язкового претендента на один зі своїх титулів.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила хорвата Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на пояс організації, яким володіє українець.

При цьому промоутер Усика Олександр Красюк у коментарі Tribuna.com зазначив, що цей крок не повинен завадити потенційному поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі:

"Поки не призначено дату торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для всіх чотирьох організацій. Команди Усика та суперника мають навіть попередню дату для такого поєдинку – 18 лютого. Враховуючи вищезазначене, IBF матиме всі легальні інструментами, щоб надати пріоритет великому поєдинку.

І нагадаю, що Усик у статусі офіційного претендента чекав на поєдинок з Джошуа понад два роки".

Хргович у серпні здолав рішенням суддів китайця Чжана Чжилея та завоював право стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу IBF.


Данило Слесь, ZN.ua





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