Усик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угоди

Сторони взяли час на остаточне оформлення контрактів.

Усик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угоди
Усик відповів Ф'юрі
© Boxingscene

Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відповів на фінансові вимоги володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO), після чого стало відомо про домовленість боксерів.

Ф'юрі захотів 70% гонорару за бій, на що Усик відповів згодою, але з однією умовою:

"Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб боксувати 29 квітня на "Вемблі". Але ти обіцяєш пожертвувати Україні один мільйон фунтів відразу після бою. І за кожен день твоєї затримки ти платитимеш по одному відсотку зі свого гаманця" українцям. Домовилися?".

Belly @Tyson_Fury Deal!?? pic.twitter.com/X1IoWF5zgY

— Alexander Usyk (@usykaa) March 10, 2023

Пізніше пресслужба Всесвітньої боксерської асоціації (WBO) повідомила, що сторони домовилися:

"Президент WBA Хільберто Мендоса отримав підтвердження від команд Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі про домовленість щодо проведення об'єднавчого бою. Вони попросили час для роботи над контрактами для завершення угоди".

Варто зазначити, що 10 березня спливав термін переговорів про бій, після чого у разі зриву угоди Усик мав розпочати обговорення захисту титулу WBA проти Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні.


Данило Слесь, ZN.ua





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