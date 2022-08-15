Джошуа висловив повагу Усику за повернення в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії

Британський боксер підтримав свого суперника.

Джошуа висловив повагу Усику за повернення в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії
Джошуа зустрінеться з Усиком на рингу 20 серпня
© Boxingscene

Британський боксер Ентоні Джошуа прокоментував дії свого суперника Олександра Усика у зв'язку з війною в Україні.

"Я ніколи не жив у такому конфлікті, тому не знаю, які наслідки відчував би сам. Я поважаю вчинок Усика на сто відсотків. Це його дім, а кожна людина має захищати свій дім.

Така ганьба, що мирні люди найбільше страждають під час війни. Усик просто намагається захистити свій народ, тож я його поважаю. Думаю, що вчинив би так само, не як боксер чи воїн, а як звичайна людина”, – цитує Джошуа Daily Mail.

"Ми шукали відповідну дату реваншу для Олександра та його команди. Я відчував, що для нього важливо бути готовим, ми не хотіли нав'язувати свої плани. Він прагне захистити свої титули. Я хотів, щоб ми працювали разом. Так ми проявили співчуття до нього і його країни. Все спрацювало добре для всіх сторін".

Нагадаємо, Олександр Усик повернувся в Україну відразу після початку повномасштабного вторгнення Росії та публічно виступав проти дій країни-агресора. Пізніше український чемпіон світу залишив країну для підготовки до реваншу з Джошуа, який відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).


Данило Слесь, ZN.ua





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