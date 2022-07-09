"Шахтар" вимагатиме від ФІФА компенсувати фінансові витрати через війну

Журналіст Ігор Циганик підтвердив, що "Шахтар" планує звернутися до суду через нове правило ФІФА, згідно з яким футболісти-легіонери мають право припиняти свої контракти з українськими клубами на сезон 2022/23.

Повідомляється, що сума позову донецького клубу до організації становитиме близько 50 мільйонів євро.

"Гірники" мотивують свою претензію тим, що якщо ФІФА захищає футболістів, то має захищати і клуби та компенсувати їм завдану шкоду, спричинену неможливістю продати деяких футболістів та заробити гроші через війну.

У "Шахтарі" розраховують, що історія матиме позитивний кінець. Як варіант, ФІФА не захоче судитися, піде на компроміс і спробує компенсувати збитки, завдані своїм нововведенням.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо та Педріньйо.