На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ

Полтавці існуватимуть в економ-режимі.

На
На "Ворсклу" чекають складні часи
© ФК Ворскла

Полтавська "Ворскла" значно скоротить бюджет після арешту власника клубу – олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією журналістів, кілька днів тому топ-менеджмент клубу ухвалив рішення обмежити бюджет наступного року на 40-50%.

Клуб займеться скороченням зарплатної відомості. Причиною є проблеми власника клубу Костянтина Жеваго, а також дорогі літні трансфери, які не виправдали себе.

Найближчим часом "Ворсклу" у найкращому разі чекатиме існування в економ-режимі, а в найгіршому клубу загрожує припинення існування.

Нагадаємо, про затримання Жеваго в одному з готелів елітного курорту Куршевель на запит України стало відомо 28 грудня. Олігарха підозрюють у розтраті $113 млн банку "Фінанси та кредит".

Після першої половини сезону "Ворскла" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"
"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами
Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"
Лідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІЛідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІ
На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІНа "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Агент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІАгент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІ
Бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом"Бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом"
"Їх неможливо переконати": Світоліна розкритикувала ATP та WTA через допуск росіян"Їх неможливо переконати": Світоліна розкритикувала ATP та WTA через допуск росіян
Українська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіянУкраїнська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіян
Український футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубуУкраїнський футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубу
Зірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинкуЗірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинку
Збірна Франції через травму втратила чергового основного гравця на ЧС-2022Збірна Франції через травму втратила чергового основного гравця на ЧС-2022
Президент МОК виступив проти усунення російських спортсменів через військову агресіюПрезидент МОК виступив проти усунення російських спортсменів через військову агресію
Воротар збірної Польщі не поїде на ЧС-2022 через моторошну травмуВоротар збірної Польщі не поїде на ЧС-2022 через моторошну травму
Колишній наставник "Шахтаря" спробує підписати трьох футболістів донеччан до клубу АПЛКолишній наставник "Шахтаря" спробує підписати трьох футболістів донеччан до клубу АПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости