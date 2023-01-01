На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ

Полтавська "Ворскла" значно скоротить бюджет після арешту власника клубу – олігарха Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією журналістів, кілька днів тому топ-менеджмент клубу ухвалив рішення обмежити бюджет наступного року на 40-50%.

Клуб займеться скороченням зарплатної відомості. Причиною є проблеми власника клубу Костянтина Жеваго, а також дорогі літні трансфери, які не виправдали себе.

Найближчим часом "Ворсклу" у найкращому разі чекатиме існування в економ-режимі, а в найгіршому клубу загрожує припинення існування.

Нагадаємо, про затримання Жеваго в одному з готелів елітного курорту Куршевель на запит України стало відомо 28 грудня. Олігарха підозрюють у розтраті $113 млн банку "Фінанси та кредит".

Після першої половини сезону "Ворскла" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.