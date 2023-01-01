На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ
Полтавці існуватимуть в економ-режимі.
Полтавська "Ворскла" значно скоротить бюджет після арешту власника клубу – олігарха Костянтина Жеваго.
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За інформацією журналістів, кілька днів тому топ-менеджмент клубу ухвалив рішення обмежити бюджет наступного року на 40-50%.
Клуб займеться скороченням зарплатної відомості. Причиною є проблеми власника клубу Костянтина Жеваго, а також дорогі літні трансфери, які не виправдали себе.
Найближчим часом "Ворсклу" у найкращому разі чекатиме існування в економ-режимі, а в найгіршому клубу загрожує припинення існування.
Нагадаємо, про затримання Жеваго в одному з готелів елітного курорту Куршевель на запит України стало відомо 28 грудня. Олігарха підозрюють у розтраті $113 млн банку "Фінанси та кредит".
Після першої половини сезону "Ворскла" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.