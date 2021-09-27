Усик отправил Джошуа в больницу с подозрением на перелом глазницы

Британец потерял не только чемпионские пояса.

Усик отправил Джошуа в больницу с подозрением на перелом глазницы
Фото: Matchroom Boxing

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа после проигрыша украинцу Александру Усику попал в больницу.

Как заявил сам боксер, после девятого раунда он практически не видел на один глаз. Теперь же Джошуа попал в больницу с подозрением на перелом глазницы.

"Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит нехорошо. Он сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было ощущение, что силы оставили его", - цитирует промоутера Джошуа Эдди Гирна издание The Sun.

Напомним, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей.

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