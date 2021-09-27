Промоутер Джошуа прокомментировал вариант с реваншем с Усиком в Украине

Промоутер екс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBО Энтони Джошуа Эдди Хирн по горячим следам рассказал свое видение будущего реванша его подопечного с Александром Усиком.

По мнению Хирна, проводить повторный поединок в Украине, о чем ранее заявлял Усик, который выразив желание сразиться с Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский", нецелесообразно.

При этом представитель британца заявил, что реванш к концу года скорее всего не произойдет.

"Реванш Усик - Джошуа в Украине очень маловероятен. В Украине не очень хорошо в феврале. Мы поработаем вместе над тем, чтобы увеличить доход. Украина очень маловероятна. Думаю, более реально, что это будет в Великобритании", - цитирует Хирна Boxingnews24.

Напомним, Усик накануне в Лондоне единогласным решением судей (117-112, 116-112, 115-113) одержал победу над уже бывшим чемпионом мира Джошуа.

Причем, 117-112 поставил украинский рефери Виктор Фесечко.