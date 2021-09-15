Единственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинка

Даяна Ястремская не отметилась продвижением по сетке.

Пресс-служба итоговых нынешних соревнований "Большого шлема" - US Open - представила десятку лучших розыгрышей турнира.

В шортлист попал и удар украинской теннисистки Даяны Ястремской (№53 WTA), который она исполнила в первом круге против Анжелик Кербер (№15 WTA).

К сожалению, украинка завершила выступление на мейджоре на этой стадии турнира, уступив немецкой теннисистке - 6:3, 4:6, 6:7 (3-7).

Топ-10 лучших розыгрышей Открытого чемпионата США-2021

Добавим, что Ястремская - единственная девушка, которая попала в номинацию.