Единственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинка

Даяна Ястремская не отметилась продвижением по сетке.

Единственный женский удар попал в топ-10 на US Open, и этот удар сделала украинка
Даяна Ястремська
Фото: twitter.com/D_Yastremska

Пресс-служба итоговых нынешних соревнований "Большого шлема" - US Open - представила десятку лучших розыгрышей турнира.

В шортлист попал и удар украинской теннисистки Даяны Ястремской (№53 WTA), который она исполнила в первом круге против Анжелик Кербер (№15 WTA).

К сожалению, украинка завершила выступление на мейджоре на этой стадии турнира, уступив немецкой теннисистке - 6:3, 4:6, 6:7 (3-7).

Топ-10 лучших розыгрышей Открытого чемпионата США-2021

Добавим, что Ястремская - единственная девушка, которая попала в номинацию.

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