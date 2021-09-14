"Динамо" поздравило свою легенду Владимира Мунтяна с юбилеем

Одному из лучших хавбеков в свое время исполнилось 75.

"Динамо" поздравило свою легенду Владимира Мунтяна с юбилеем
Володимир Мунтян
Фото: ФК "Динамо"

Сегодня, 14 сентября, легендарному динамовцу Владимиру Мунтяну исполнилось 75 лет.

Столичный клуб, за который уроженец Одесской области за 12 лет сыграл в 302-х матчах (57 голов), поздравил своего ветерана с юбилеем и вспомнил значимые моменты в его карьере. А вспомнить есть из чего.

Мунтян является 7-кратным чемпионом СССР, 2-кратным обладателем Кубка. В составе первой легендарной команды Валерия Лобановского выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА 1975 года.

В настоящее время заслуженный мастер спорта СССР (1975) и заслуженный тренер Украины работает селекционером в родном клубе.

Напомним, в этом году Мунтян стал почетным гражданином Киева.



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