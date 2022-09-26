"Грішно старих бити": Усик представив свою зустріч із Путіним

Український боксер зізнався, що не хотів би бачитися із президентом РФ, інформує ZN.ua.

Усик не бачить сенсу зустрічатися з Путіним
© Boxingscene

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів, як уявляє собі зустріч із президентом Росії Владіміром Путіним.

"Якщо чесно, я б не хотів з ним зустрічатися ніколи, щоб не грішити. Я б не хотів йому тиснути руку. Я людина грішна і з різних боків на це дивлюся, але я б не хотів.

Немає сенсу зустрічатися з ним, він не чує нікого, крім себе, абсолютно нікого. Чи міг би я його вдарити? Старий чоловік, грішно старих бити. Можливо, ненароком штовхнути в плече і він упав би з балкона: "Братан, вибач, оп і все", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, наприкінці серпня Усик у реванші переміг британця Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Бій проходив у Джидді (Саудівська Аравія).


Данило Слесь, ZN.ua





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