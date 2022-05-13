"Шахтер" поздравил "Динамо" с юбилеем: киевляне дали оригинальный ответ

Донецкий "Шахтер" поздравил киевское "Динамо", которому сегодня исполнилось 95 лет, с юбилеем.

Сообщение столичному клубу "горняки" отправили в Twitter , информирует Апостроф .

"Поздравляем с 95-м днем рождения, "Динамо"! С нетерпением ждем наших новых встреч после победы Украины", - говорилось в поздравлении "Шахтера".

"Бело-синие" отреагировали на такой пост принципиального соперника достаточно оригинально. "Спасибо! До встречи на "Донбасс-Арене", - написали они.