"Проблеми в психології": Луческу поділився думкою про невдалий старт "Динамо" в УПЛ

Кияни програли два матчі із двох.

У "Динамо" 0 очок після двох поєдинків
© ФК Динамо

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився думкою про невдалий старт команди у новому сезоні УПЛ.

"Ми витримуємо навантаження, добре рухаємося. Швидше за все, проблеми в плані психології: футболісти довго не були з рідними, було багато роз'їздів, що вимотують. Одним словом, є чимало факторів, які сковують футболістів і створюють нервову атмосферу.

Часто на поле виходять лікарі. Фрагментарний перебіг гри нервує футболістів, збиває ритм, не дає команді можливості показати свою гру. Судді постійно розповідають кожному футболісту, що треба робити, пояснюють причину зупинки гри тощо. Цим користуються команди, які ведуть у рахунку", – сказав Луческу.

Нагадаємо, в суботу команда Мірчі Луческу поступилася луганській "Зорі" (3:2) у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ), а раніше "біло-сині" розпочали чемпіонат розгромною поразкою від "Дніпра-1" (0:3).

Таким чином, після двох зіграних матчів підопічні Мірчі Луческу з нулем у графі очок перебувають на передостанньому, 15 місці таблиці УПЛ з різницею м'ячів 2:6.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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