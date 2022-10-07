В Аргентині через заворушення на футбольному стадіоні постраждали близько 100 людей

Загинула одна людина.

В Аргентині через заворушення на футбольному стадіоні постраждали близько 100 людей
Матч був перерваний
© Скріншот з YouTube

Матч футбольних клубів "Бока Хуніорс" та "Хімнасія" завершився масовими заворушеннями

Повідомляється, що на матч у місті Ла-Плата продали більше квитків, ніж місць на арені.

Уболівальники, що скупчилися біля входу, спробували прорватися на переповнений стадіон через огорожі, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, який проник на арену, де вже почалася гра.

У цей момент, у 57-річного колишнього футболіста Сесара Густаво Регейро стався серцевий напад, він помер дорогою до лікарні. Постраждалими вважаються близько сотні вболівальників.

Суддя Ернан Мастранжело переніс матч на 9-й хвилині через відсутність безпеки.

Зазначимо, що на стадіоні були тільки фанати "Хімнасії", оскільки провінція Буенос-Айрес заборонила вболівальникам гостьових команд бути присутніми на матчах з 2013 року через часті спалахи насильства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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