В Аргентині через заворушення на футбольному стадіоні постраждали близько 100 людей
Загинула одна людина.
Матч футбольних клубів "Бока Хуніорс" та "Хімнасія" завершився масовими заворушеннями
Повідомляється, що на матч у місті Ла-Плата продали більше квитків, ніж місць на арені.
Уболівальники, що скупчилися біля входу, спробували прорватися на переповнений стадіон через огорожі, у відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, який проник на арену, де вже почалася гра.
У цей момент, у 57-річного колишнього футболіста Сесара Густаво Регейро стався серцевий напад, він помер дорогою до лікарні. Постраждалими вважаються близько сотні вболівальників.
Суддя Ернан Мастранжело переніс матч на 9-й хвилині через відсутність безпеки.
Зазначимо, що на стадіоні були тільки фанати "Хімнасії", оскільки провінція Буенос-Айрес заборонила вболівальникам гостьових команд бути присутніми на матчах з 2013 року через часті спалахи насильства.