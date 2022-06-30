"Нехай Ярослав спочиває з миром": український футболіст поклав життя, захищаючи свою Батьківщину

Свічка, траур, день пам'яті

Герої не вмирають! Ні в наших серцях, ні в нашій пам'яті!

Загинув гравець в американський футбол Ярослав Мохонько. Серце українського солдата, який стримував російських окупантів, перестало битися 26 червня. Про його смерть повідомила Українська ліга американського футболу на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що воїн загинув в одній з найгарячіших точок нинішньої України, під Бахмутом.

"Герой самовіддано захищав Україну від орди ще з 2014 року. Він захищав свободу нашої країни і поклав за неї життя під містом Бахмут... Нехай Ярослав спочиває з миром в кращому світі, а ворог наш не знає спокою ні в цьому світі, ні в тому. Герої не вмирають! Ні в наших серцях, ні в нашій пам'яті! Слава Герою", - йдеться в повідомленні.

Журналістам "Обозревателя" вдалося дізнатися, що Ярослав одним з перших потрапив на війну в березні 2014 року, коли росія почала окупацію Криму і планувала захопити Донбас. А після 24 лютого 2022 року він знову одним з перших добровільно відправився захищати свою землю.

У мирному житті він був гравцем Української Ліги американського футболу, екс-гравцем клубу Київські "Патріоти".


Александра Павленко, politeka.net





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