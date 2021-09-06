Третья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьеры

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№3 WTA) неожиданно проиграла канадце Лейли Фернандес в третьем круге US Open - 7:5, 6:7 (2-7), 4:6.

На послематчевой пресс-конференции 23-летняя победительница четырех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде расплакалась и заявила, что приостанавливает карьеру.

"Сейчас я на этапе, когда хочу понять, что делать дальше. Не знаю, когда проведу следующий матч. Сделаю перерыв на некоторое время", - заявила японская теннисистка.