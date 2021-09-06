Третья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьеры

Наоми Осака покинула Открытый чемпионат США.

Третья ракетка мира в слезах заявила о прекращении карьеры
Наомі Осака
Фото: скриншот

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака (№3 WTA) неожиданно проиграла канадце Лейли Фернандес в третьем круге US Open - 7:5, 6:7 (2-7), 4:6.

На послематчевой пресс-конференции 23-летняя победительница четырех турниров "Большого шлема" в одиночном разряде расплакалась и заявила, что приостанавливает карьеру.

"Сейчас я на этапе, когда хочу понять, что делать дальше. Не знаю, когда проведу следующий матч. Сделаю перерыв на некоторое время", - заявила японская теннисистка.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Боксер Александр Хижняк женилсяБоксер Александр Хижняк женился
На Паралимпиаде-2020 Украина завоевала второе "золото" в женском толкании ядраНа Паралимпиаде-2020 Украина завоевала второе "золото" в женском толкании ядра
Загребальный с рекордом Европы выиграл "золото" Паралимпиады-2020Загребальный с рекордом Европы выиграл "золото" Паралимпиады-2020
Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020Крыпак - пятикратный чемпион Паралимпийских игр-2020
Украинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпиономУкраинец Трусов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская женская бригада судей блестяще отработала на отборочном матче Чемпионата мира-2022Украинская женская бригада судей блестяще отработала на отборочном матче Чемпионата мира-2022
Украина сыграла вничью с чемпионами мира в рамках отбора на ЧМ-2022 (обновлено). ФутболУкраина сыграла вничью с чемпионами мира в рамках отбора на ЧМ-2022 (обновлено). Футбол
Единственный действующий чемпион мира в профибоксе от Украины узнал имя следующего соперникаЕдинственный действующий чемпион мира в профибоксе от Украины узнал имя следующего соперника
Тренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. ФутболТренера нет, а список есть: известен состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. Футбол
Легендарный 7-кратный чемпион MotoGP объявил о завершении карьерыЛегендарный 7-кратный чемпион MotoGP объявил о завершении карьеры
Сборная Украины заняла первое командное место на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди юношейСборная Украины заняла первое командное место на чемпионате мира по смешанным единоборствам среди юношей
"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход из "Реала" чемпиона мира"Манчестер Юнайтед" подтвердил переход из "Реала" чемпиона мира
Билодид опровергла информацию о прекращении спортивной карьерыБилодид опровергла информацию о прекращении спортивной карьеры
На Кубке мира в Сочи шахматиста, который заразился коронавирусом, вывели из зала во время матчаНа Кубке мира в Сочи шахматиста, который заразился коронавирусом, вывели из зала во время матча
Украинка Мотричко стала бронзовым призером чемпионата мира по шашкамУкраинка Мотричко стала бронзовым призером чемпионата мира по шашкам
Последние новости
Подгружаем последние новости