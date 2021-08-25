В Украинской премьер-лиге вторая тренерская отставка с начала сезона

После пяти стартовых туров в Украинской премьер-лиге состоялась вторая тренерская отставка.

Должность главного тренера «Львова» покинул Анатолий Бессмертный, сообщается на официальном сайте "горожан".

При этом отмечено, что демисию инициировал Бессмертный. Клуб принял позицию наставника.

"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата. Трудно объективно оценивать собственную работу - на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться", - прокомментировал отставку теперь уже экс-главный тренер.

"Хотел бы поблагодарить руководство клуба за кредит доверия, игрокам - за характер, а болельщикам - за поддержку, - это был фантастический период", - отметил Бессмертный.

Отметим, что в активе львовян лишь два очка. Бессмертный работал со "Львовом" с марта 2021 года.

Напомним, что это вторая тренерская отставка в нынешнем сезоне УПЛ, первым с поста тренера другого львовского клуба "Рух" пошел Иван Федык.