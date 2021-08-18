Молдавский клуб украинца Вернидуба разгромил "Динамо" Загреб в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

"Шериф" забил три "сухих" мяча в ворота хорватского клуба.

"Шериф"
Фото: ФК "Шериф"
"Шериф"

Тираспольский "Шериф", который возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, в первом матче плей-офф Лиги чемпионов отгрузил в ворота загребского "Динамо" три "сухих" гола.

Дублем отметился Адам Траоре, еще один гол записал на свой счет Димитрис Коловос.

Молдавский клуб сделал весомую заявку на выход в групповой этап турнира.

Ответный матч пройдет 25 августа в столице Хорватии.

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