Олимпийской чемпионке заменят золотую медаль после того, как ее награду укусил мэр японского города

В стране действуют строгие правила карантина.

Фото: Reuters

Подающей женской сборной Японии по софтболу Миу Гото, ставшей чемпионкой Олимпиады-2020, заменят оригинальную медаль Игр, информирует Reuters.

Причиной замены награды стал неоднозначный поступок мэра ее родного города Нагоя Такаси Кавамура, который во время торжественной церемонии в честь достижения 20-летней Миу на Играх в Токио-2020 на сцене снял маску, надел на себя золотую медаль и укусил ее.

"При поддержке Международного олимпийского комитета и в соответствии с собственными намерениями госпожи Гото ее медаль теперь должна быть заменена на новую", - заявили организаторы Токио-2020, добавив, что МОК возьмет на себя расходы по обмену.

Отметим, что мэр вызвал волну критики в социальных сетях за игнорирование этикета, связанного с коронавирусом, и был обвинен в неуважении к достижению спортсменки.

Кроме того, мэр также позволил себе сексистские высказывания в адрес девушки. Например, он спросил, можно ли ей вступать в романтические отношения.

В итоге на мэра Нагое поступило более семи тысяч жалоб с обвинениями не только в нарушении коронавирусных правил, но и в домогательствах.

Кавамура уже принес извинения за то, что произошло. Он также выразил готовность возместить деньги за новую золотую медаль.

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