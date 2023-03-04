Знаменитого російського боксера змусили заклеїти прапор РФ перед боєм

Спортсмен провів титульний бій.

Знаменитого російського боксера змусили заклеїти прапор РФ перед боєм
Бій пройшов у Вірменії
© Скриншот из видео

Знаменитий російський боксер Мурат Гассієв (30-1, 23 КО) був змушений позбутися наклейки із зображенням прапора РФ.

Організатори бою в Єревані змусили команду Гассієва заклеїти на плечі боксера нашивку із прапором окупантів.

Зазначимо, що на іншому плечі був прапор Осетії, звідки боксер, а цей прапор його теж змусили прикрити.

Перед боєм проти Майка Балогуна колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Мурат Гассієв отримав громадянство Вірменії. Поєдинок за титул WBA Intercontinental завершився у другому раунді нокаутом від 29-річного Гассієва.

Нагадаємо, що 29-річний уродженець Владикавказу у 2018 році бився з Олександром Усиком у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії у першій важкій вазі. У поєдинку в Москві перемогу здобув українець, який забрав собі чотири основні пояси та Кубок імені Мохаммеда Алі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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