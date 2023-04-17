Китайський боксер переміг небитого британця і став претендентом на пояс Усика

Чжан Чжилей здобув сенсаційну перемогу.

У Лондоні пройшов вечір боксу, в головній події якого британський супертяж Джо Джойс протистояв китайцю Чжану Чжилею, інформує ZN.ua.

Китайський боксер переміг небитого британця і став претендентом на пояс Усика
Чжилей (праворуч) здобув сенсаційну перемогу
© Boxingscene

На кону стояв титул тимчасового чемпіона WBO.

Джойс вважався фаворитом, проте китайський боксер здобув сенсаційну перемогу. У шостому раунді рефері зупинив бій через сильний набряк ока у Джойса, а лікар порадив зупинити поєдинок.

Повне відео бою

39-річний Чжилей переміг технічним нокаутом і став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє українець Олександр Усик. На рахунку Чжилея 25 перемог перемог при 1 поразці та 1 нічийному результаті. Джойс зазнав першої поразки в кар'єрі.


Данило Слесь, ZN.ua





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