Первую медаль на Олимпиаде для Украины завоевала Билодид

Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио по дзюдо (весовая категория до 48 кг).

Об этом пишет sportarena.com.

В поединке за бронзу 20-летняя украинка победила Ширу Ришон из Израиля.

Фото: ЕРА/UPG

Перед этим спортсменка победила сербку Милику Николич и Катарину Кошту из Португалии, но уступила японке Фуни Тонако в полуфинале.

Фото: ЕРА/UPG

В последний раз Украина выигрывала медали по дзюдо на Играх-2008 в Пекине.

Напомним, 23 июля в Токио началась церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр.

Ожидаемые спортивные соревнования должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет был вынужден их отложить. В этом году Игры с большим количеством ограничений все-таки проведут, они продлятся до 8 августа.

В Токио около 11 тысяч атлетов будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей.

Украину на главном старте планеты будут представлять полторы сотни олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

На предыдущей Олимпиаде в Рио сборная Украины завоевала две золотые медали, пять серебряных и четыре бронзовые.