Член олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допинга

Игорь Главан не сможет представить Украину в Токио.

Член олимпийской сборной Украины по легкой атлетике не поедет на Игры из-за допинга
Ігор Главан
Фото: Іван Вербицький

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) получила решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CIS) о дисквалификации легкоатлета Игоря Главана, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

СIS пересмотрел дело Главана и увеличил срок дисквалификации до трех лет, из-за чего он пропустит Игры в Токио.

Кроме того, суд аннулировал все результаты украинца, которые он показал с 25 июля 2017 года.

Это известие поступило в Федерации 15 июля.

30-летний спортсмен, выступающий в соревнованиях по спортивной ходьбе, был утвержден в состав сборной Украины для участия в Олимпиаде-2020 на дистанции 50 км, однако теперь не сможет поехать на Игры.

Главан - трехкратный чемпион Украины. Он трижды был серебряным призером командных чемпионатов мира (в 2012 и 2016 годах) и дважды выигрывал "золото" командных чемпионатов Европы (2013 и 2017). Также за плечами Главана две Олимпиады - в Лондоне-2012 и Рио 2016, где он остался без медалей.

В Токио его заменит представитель Ивано-Франковска Валерий Литанюк, который шел в мировом топ-листе первым среди украинцев, которые не пробились на Игры.

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