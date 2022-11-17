Новостей.COM ⇒
2022-11-17
Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі
Рішення ухвалено за підсумками голосування.
МПК усунув РФ і Білорусь на тлі продовження війни в Україні
Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалила рішення призупинити членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.
Про це
Позачергове засідання відбулося у Берліні. За усунення Росії проголосували 64 країни, проти виступили 39, а утрималося – 16.
По Білорусі було 54 голоси за припинення членства, 45 – проти, а 18 – утрималося.
Причиною такого кроку стала "нездатність виконувати обов'язки щодо членства в організації відповідно до її статуту".
Скасувати це рішення зможе лише Генеральна асамблея на наступному засіданні, яке відбудеться не раніше четвертого кварталу 2023 року.
Данило Слесь, ZN.ua