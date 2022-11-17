Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

Рішення ухвалено за підсумками голосування.

Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі
МПК усунув РФ і Білорусь на тлі продовження війни в Україні

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалила рішення призупинити членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Про це повідомив офіційний сайт МПК.

Позачергове засідання відбулося у Берліні. За усунення Росії проголосували 64 країни, проти виступили 39, а утрималося – 16.

По Білорусі було 54 голоси за припинення членства, 45 – проти, а 18 – утрималося.

Причиною такого кроку стала "нездатність виконувати обов'язки щодо членства в організації відповідно до її статуту".

Скасувати це рішення зможе лише Генеральна асамблея на наступному засіданні, яке відбудеться не раніше четвертого кварталу 2023 року.


Данило Слесь, ZN.ua





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