Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалила рішення призупинити членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Про це повідомив офіційний сайт МПК.

Позачергове засідання відбулося у Берліні. За усунення Росії проголосували 64 країни, проти виступили 39, а утрималося – 16.

По Білорусі було 54 голоси за припинення членства, 45 – проти, а 18 – утрималося.

Причиною такого кроку стала "нездатність виконувати обов'язки щодо членства в організації відповідно до її статуту".

Скасувати це рішення зможе лише Генеральна асамблея на наступному засіданні, яке відбудеться не раніше четвертого кварталу 2023 року.