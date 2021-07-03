В Киеве из-за футбола метро сегодня будет работать на час дольше

На Спортивной площади покажут матч Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии.

В Киеве из-за футбола метро сегодня будет работать на час дольше
Фото: КМДА

В Киеве ввиду матча Англия-Украина метро в субботу, 3 июля, будет работать на час дольше.

Об этом сообщил Телеграм-канал КГГА.

"На Спортивной площади проведут фестиваль футбола и трансляцию матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии", - говорится в сообщении.

Отметим, фестиваль начинается в 18:00, в 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия - Дания.

По окончании мероприятия возможно ограничение (закрытие) на вход станций: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, четвертьфинальный матч Евро-2020 начнется в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме в 22:00 по киевскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в третий раз обратился со словами поддержки к украинской сборной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"Болельщица с плакатом спровоцировала массовую аварию на "Тур де Франс"
Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерамиАмериканка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. ФутболСборная Дании вышла в 1/4 финала Евро-2020. Футбол
Бугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье БелодедБугров торжественно вручил диплом бакалавра журналистики Дарье Белодед
Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020Наставник сборной Испании допускает, что Украина может выиграть Евро-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Пал мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерамиПал мировой рекорд на дистанции 400 метров с барьерами
Американка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерамиАмериканка Маклафлин установила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
УЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. ФутболУЕФА не будет на пресс-конференциях ставить бутылки Heineken перед игроками-мусульманами. Футбол
Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020Сегодня определится судьба сборной Украины на Евро-2020
В Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист". ФутболВ Харькове будет два "Металлиста": УАФ позволил "Металлу" переименовать клуб в "Металлист". Футбол
Кличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игреКличко призвал украинцев поддержать нашу сборную по футболу в сегодняшней игре
Исполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил лозунги "Слава Украине! Героям слава!" как официальные символыИсполком Украинской ассоциации футбола единогласно утвердил лозунги "Слава Украине! Героям слава!" как официальные символы
Сегодня стартует Евро-2020: сборная Украины будет выезжать на свои матчи из 4-звездочной гостиницы "Каро"Сегодня стартует Евро-2020: сборная Украины будет выезжать на свои матчи из 4-звездочной гостиницы "Каро"
На Roland Garros по ходу матча Джокович - Берреттини зрители покинули трибуны из-за комендантского часаНа Roland Garros по ходу матча Джокович - Берреттини зрители покинули трибуны из-за комендантского часа
Мировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего 2 дняМировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего 2 дня
Последние новости
Подгружаем последние новости