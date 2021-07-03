В Киеве из-за футбола метро сегодня будет работать на час дольше

На Спортивной площади покажут матч Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии.

В Киеве ввиду матча Англия-Украина метро в субботу, 3 июля, будет работать на час дольше.

Об этом сообщил Телеграм-канал КГГА.

"На Спортивной площади проведут фестиваль футбола и трансляцию матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии", - говорится в сообщении.

Отметим, фестиваль начинается в 18:00, в 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия - Дания.

По окончании мероприятия возможно ограничение (закрытие) на вход станций: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Напомним, четвертьфинальный матч Евро-2020 начнется в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме в 22:00 по киевскому времени.

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