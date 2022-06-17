"Динамо" начало подготовку к новому сезону в Киеве

Игроки, тренерский штаб и персонал "Динамо" прошли медосмотр и приступили к тренировкам в Киеве , сообщает пресс-служба команды.

В первый день на медосмотр прибыло 11 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Антюх, Артем Беседин, Кристиан Биловар, Виктор Близниченко, Денис Бойко, Владимир Бражко, Никита Бурда, Виталий Буяльский, Викентий Волошин, Назар Волошин.

Остальные игроки пройдут медосмотр завтра. В течение ближайшей недели команда будет тренироваться в Киеве , 22 июня отправится в Румынию, а оттуда 24 июня на сбор в Швейцарию.

Напомним, нынешний сезон чемпионата Украины по футболу был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии. Первое место осталось за "Шахтером", который по итогам 18 туров опережал "Динамо" на два очка.

"Динамо" получило специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.