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2021-07-02
Две украинки попали на пьедестал четвертого этапа Бриллиантовой лиги
Бег с барьерами стал успешным для украинских спортсменок.
Фото: twitter.com/OlympicUA
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук
Бриллиантовая лига-2021 продолжилась на турнире Bislett Games в Осло.
В беге на 400 метров с барьерами сразу две медали завоевали представительницы Украины. Анна Рыжикова с личным рекордом завоевала "серебро", а Виктория Ткачук замкнула пьедестал.
Победительницей на этой дистанции стала спортсменка из Нидерландов Фемке Бол.
Бег 400 м с/б, женщины.
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Фемке Бол (Нидерланды) - 53,33 с
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Анна Рыжикова (Украина) - 54,15 с
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Виктория Ткачук (Украина) - 54,62 с