Две украинки попали на пьедестал четвертого этапа Бриллиантовой лиги

Бег с барьерами стал успешным для украинских спортсменок.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук
Фото: twitter.com/OlympicUA
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук

Бриллиантовая лига-2021 продолжилась на турнире Bislett Games в Осло.

В беге на 400 метров с барьерами сразу две медали завоевали представительницы Украины. Анна Рыжикова с личным рекордом завоевала "серебро", а Виктория Ткачук замкнула пьедестал.

Победительницей на этой дистанции стала спортсменка из Нидерландов Фемке Бол.

Бег 400 м с/б, женщины.

  1. Фемке Бол (Нидерланды) - 53,33 с

  2. Анна Рыжикова (Украина) - 54,15 с

  3. Виктория Ткачук (Украина) - 54,62 с

Отметим, что для Рыжикова это вторая медаль в нынешнем сезоне - в прошлом месяце она также стала второй (54,19 с) на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия), также уступив Бол (53,44 с).

 

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